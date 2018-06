Musica De Sono compie 30 anni

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Compie 30 anni l'associazione per la Musica De Sono, da sempre attiva nella promozione e diffusione della grande musica soprattutto nei confronti dei giovani talenti e dei nuovi pubblici da formare.

"In questi anni - ha detto la direttrice e fondatrice Francesca Gentile Camerana - sono state realizzate 45 pubblicazioni scientifiche e divulgative, organizzati 151 concerti a ingresso gratuito e assegnate 250 borse di studio.

Contiamo di continuare su questa strada - ha aggiunto - perseguendo con rinnovata energia i propri obiettivi statutari: valorizzare i giovani talenti musicali, promuovere ricerche musicologiche e sviluppare sempre nuovi progetti di educazione all'ascolto.

La stagione di concerti, in tutto 6, tutti al Conservatorio di Torino, apre il 16 ottobre con il concerto dei 30 anni eseguito da una formazione formata dai migliori borsisti degli ultimi anni impegnati in musiche di Mozart e Beethoven diretta da Alessandro Moccia, primo violino dell'Orchestre des Champs-Elysees.