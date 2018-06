Economia Piemonte, restano debolezze

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - Si consolida la ripresa, risale l'occupazione (+0,5%) e continuano gli investimenti, ma lo sviluppo dell'economia piemontese continua a essere frenato da una "produttività del lavoro peggiore", in particolare, nel terziario e dalla "debolezza del capitale umano", con una minore domanda di laureati, rispetto alla media del nord italiano, da parte delle imprese ma anche l'invecchiamento della popolazione e "la maggiore diffusione delle situazioni di fragilità di impresa". E' quanto emerge dalla relazione "L'economia del Piemonte" nel 2017 redatta da Banca d'Italia e presentata oggi a Torino.

Nell'industria la produzione (+3,5%) ha accelerato in tutti i principali settori, ad eccezione di quello dei mezzi di trasporto, e si espandono in modo significativo le esportazioni.

Cresce il turismo, mentre è ancora debole il settore costruzioni, soprattutto nel comparto delle opere pubbliche.