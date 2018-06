Torino,amichevole di lusso col Liverpool

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Amichevole di lusso per il Torino, che il 7 agosto affronterà all'Anfield il Liverpool finalista dell'ultima Champions League. Ad annunciare il match sono suoi rispettivi siti internet i due club, che si affrontano per la prima volta nella loro storia.

Per i reds sarà l'ultima sfida del precampionato, prima del debutto in Premier League, così come per il Toro prima dell'esordio in Tim Cup. La squadra inglese, allenata dal tecnico Klopp, nella passata stagione ha concluso al quarto posto il campionato, conquistando nuovamente l'accesso alla massima competizione europea per club.

L'amichevole sarà trasmessa in diretta tv su La7 e Torino Channel. Biglietti in vendita a partire da mercoledì 20 giugno.