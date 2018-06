Torino, Gtt dimezza le perdite

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Perdite dimezzate per Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale torinese, nel primo anno di attuazione del piano industriale. Il risultato di esercizio passa da -66, 5 a -32,6 milioni di euro. Crescono i ricavi da vendite e prestazioni (144,5 milioni, +1,8% sul 2016) e in particolari quelli derivanti da biglietti e abbonamenti (110,4 milioni, +2,7%). I dati emergono dal progetto di bilancio per il 2017 approvato dal consiglio di amministrazione presieduto da Walter Ceresa.

I risultati, spiega Ceresa che di Gtt è anche l'a.d, "confermano la correttezza degli assunti strategici del piano industriale e l'inizio della sua piena attuazione. Il 2018 sarà un anno cruciale".

La gestione operativa (Ebitda) rimane positiva, a 23,8 milioni di euro. In diminuzione i costi operativi (-4,8 milioni) e del personale, -3 milioni.

Il valore della produzione è pari a 411,6 milioni. I dipendenti a fine 2017 erano 4.646.