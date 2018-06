Smantellato spaccio 'piccola Rogoredo'

(ANSA) - TORTONA (ALESSANDRIA), 14 GIU - Quindici persone arrestate - 14 in flagrante: 8 residenti nell'Alessandrino, una a Voghera (Pavia), 3 a Genova e 2 a Milano - altre 15 denunciate; sequestrati quasi 5 chili di hashish, 70 grammi di marijuana, 100 di eroina, 55 di cocaina e una decina di flaconi di metadone. E' il bilancio dell'operazione 'Smoke Christmas' conclusa dai carabinieri della Compagnia di Tortona dopo un'indagine durata 6 mesi e condotta a Tortona e a Castelnuovo Scrivia. Proprio gli abitanti del paese, da dicembre segnalavano la presenza di spacciatori nella zona dell'Ambiente Scrivia. E hanno scoperto che il luogo era noto tra i consumatori come la 'Piccola Rogoredo' riferendosi al quartiere milanese famoso per la presenza di un fiorente mercato di droga. Durante il blitz, effettuato con le unità cinofile dell'Arma, il capo degli spacciatori, Omar El Abbassi detto Mimmo, 21 anni, è riuscito a fuggire dopo avere colpito il militare che lo aveva bloccato. Ma il giorno dopo è stato fermato a Milano.