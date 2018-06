Russel Crowe visita Torino, 'bella soprattutto al tramonto'

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - "Where I am now?", dove mi trovo adesso? Il tweet che Russel Crowe ha pubblicato oggi poco dopo le 14 è accompagnato da una fotografia che i torinesi hanno riconosciuto al volo: la facciata di Palazzo Carignano. Il popolare attore neozelandese, mentre passeggiava per la metropoli sabauda sfoderando una lunga barba bianca, ha sfidato i fan a riconoscere la misteriosa località che stava visitando.

L'enigma però si è sciolto rapidamente: la Fondazione Sandretto ha pubblicato una mappa del centro storico di Torino, gli operatori social del Museo Egizio hanno aggiunto "Vicino a noi" e la sindaca Chiara Appendino, in inglese, gli ha scritto "Nella più bella città del mondo".

Non sono mancati, da parte degli utenti, i consigli su cosa visitare (per esempio, godersi il panorama dal pallone aerostatico ancorato a Borgo Dora). L'attore è andato al Museo Egizio - postando anche delle foto - e in seguito ha risposto alla sindaca: "Ciao Chiara. E' un posto molto bello, soprattutto col sole splendente. La collezione dell'Egizio è sorprendente. Si faccia in modo che il Museo continui ad essere ben finanziato".

Tra le espressioni di ammirazione degli internauti da varie parti del mondo si sono mescolate anche le battute di spirito.

La valsusina Francesca Frediani, consigliere regionale in Piemonte per il Movimento 5 Stelle, ha pubblicato un fotomontaggio di Russel Crowe con in mano il libro sulle "Nuove 150 ragioni" contro il Tav. "Non ho resistito al trendtopic di oggi", ha ammesso su Facebook. (ANSA).