In sala Ulysses, storia moderno Ulisse

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Girato interamente a Torino nell'estate 2016, esce giovedì 14 giugno nelle sale cinematografiche 'Ulysses. A dark odyssey', film diretto da Federico Alotto che racconta le vicende di un moderno Ulisse (interpretato da Andrea Zirio) e il suo rientro in patria, una Torino dalla bellezza corrotta e psichedelica. Militare di carriera, Ulisse rientra dal fronte, segnato nel corpo e nell'anima e trova ad accoglierlo una città di angeli e demoni.

Prodotto da Adrama srl con la consulenza per il tax credit di Fip Film Investimenti Piemonte, il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e in associazione con Banca del Piemonte, il film è tutto 'made in Piemonte', ma al contempo di respiro internazionali, anche grazie al cast. Affiancano la protagonista, tra gli altri, Danny Glover, Udo Kier, la cantante Skin, Anamaria Marinca, Cassandra Gava, Gianni Capaldi, Jessika Polski e Christopher Jones.

La società di produzione, startup di giovani ragazzi torinesi, è coadiuvata dall'imprenditore Alberto Sola.