Cc salvano bimbo sei mesi chiuso in auto

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - I carabinieri di Rivarolo, ieri sera, sono intervenuti nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Urban Center di corso Indipendenza per soccorre un bimbo di appena sei mesi rimasto bloccato in auto. A chiedere l'intervento è stata una giovane madre che, dopo aver fatto sedere il proprio figlio sul seggiolino dell'auto, ha inavvertitamente abbassato la sicura centralizzata. Chiudendo uno sportello, ha chiuso in automatico tutte le altre portiere.

Avendo lasciato le chiavi all'interno, la donna era impossibilitata ad aprire l'auto, con il bimbo all'interno che stava cominciando ad agitarsi. I carabinieri intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che rompere il vetro di una portiera, riuscendo così a sbloccare le sicure e a tranquillizzare la donna ed il piccolo.