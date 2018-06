Cadaveri uomo e donna in auto, doppio suicidio nel Biellese

(ANSA) - BIELLA, 13 GIU - Erano in cura per problemi psicologici l'uomo e la donna, di 41 e 34 anni, trovati morti su un'auto tra le risaie di Brusnengo, nel Biellese. Per i carabinieri, intervenuti sul posto su segnalazione di un agricoltore che si stava recando nei suoi campi, non ci sono dubbi che si sia trattato di un doppio suicidio. Esclusa l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. Il magistrato ha già disposto la rimozione dei cadaveri.(ANSA).