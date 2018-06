Apre a Torino nuovo centro Paideia

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Nasce a Torino, per volere della famiglia Giubergia, il nuovo centro Paideia, un spazio per le famiglie di bambini con disabilità. Si trova all'interno dell'ex istituto Nostra Signora di via Moncalvo, acquisito nel 2013 grazie ad una donazione alla Fondazione Paideia, attiva da 25 anni.

"La nostra famiglia - spiega Guido Giubergia, ad di Ersel, storica agenzia di famiglia di gestione patrimoniale - ha sempre aiutato chi ha bisogno, da mio nonno Giuseppe a mio padre Renzo, e lo faranno anche le future generazioni. Questo centro vuole essere aperto il più possibile a tutti, soprattutto ai disabili e alle loro famiglie, ma anche a chi vi cerca un momento di relax, in piscina o negli altri spazi".

Per realizzare il centro, 3.000mq, sono stati spesi 13 milioni di euro. "Se tutti quelli che operano nella finanza cittadina avessero intrapreso avventure simili la città avrebbe di più. Questo centro lancia un messaggio positivo di inclusione", dice il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.