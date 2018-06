Guasto cisterna,stop treni Torino-Modane

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - E' stato un problema a una valvola di una cisterna con liquido classificato come "pericoloso" caricata su un treno dell'Afa (Autostrada ferroviaria alpina) a fare scattare l'allarme sulla linea internazionale Torino-Modane. I vigili del fuoco sono intervenuti a Salbertrand (Torino) dopo la segnalazione del macchinista del treno, insospettito dall'odore acre proveniente dal convoglio. E hanno accertato che una valvola non era in sicurezza.

Il treno sarà riportato in serata allo scalo di Orbassano (Torino) e fino a domani mattina - informa Trenitalia - le linee Torino-Bardoneccia-Modane e Torino-Susa saranno interrotte.

La chiusura della linea ha interessato una ventina di treni alcuni Tgv Milano-Parigi. In sostituzione dei treni soppressi è stato organizzato un servizio di bus.