Comunali, alle 12 affluenza oltre 20%

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Affluenza al 20,74%%, alle ore in Piemonte per le elezioni Comunali. Il dato, diffuso dal ministero dell'Interno, è relativo a tutta la regione, nella quale si vota in 63 Comuni. Nelle precedenti Comunali il dato alla stessa ora era stato del 15,18%.

Unici due oltre i 5 mila abitanti, quindi potenzialmente interessati al ballottaggio, sono Ivrea, dove alle 12 aveva votato il 19.11% (alle precedenti elezioni 12,58%), e Orbassano, 17.65% (contro il 13.36% precedente).