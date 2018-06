Boom turisti ad Agliano, quintuplicati

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Cresce l'appeal di Agliano Terme, il borgo nell'Astigiano che ha rilanciato la sua offerta turistica con la kermesse 'Barbera Fish festival'. In 4 anni gli arrivi di turisti sono quintuplicati, le presenze aumentate di 4 volte, toccando rispettivamente quota 5252 e 16552. Ora Agliano è la quinta località più visitata della provincia, dopo Asti, Nizza Monferrato, Costigliole e Canelli. Il punto è stato fatto alla presentazione della squadra norvegese in gara alla selezioni europee del Bocuse d'Or che ha scelto proprio Agliano per prepararsi. Il candidato Christian Andre Petterson, il coach Gunnar Hvarnes e il commis Havard Andre Josdal Ostebo si sono allenati all'Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane. "L'arrivo del team norvegese - spiega Fabrizio Genta, presidente di Barbera Agliano - è il coronamento di un percorso, iniziato nel 2013, che, grazie al Barbera Fish Festival ha creato un legame forte con la Norvegia e ha contribuito a fra crescere la vocazione turistica del nostro paese".