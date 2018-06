Accoltellato per bici, è gravissimo

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Un uomo di 43 anni, di origini romene, è gravissimo in ospedale, a Torino, per due coltellate all'addome che gli ha inferto un vicino di casa, nel quartiere periferico di Madonna di Campagna. L'aggressore, che la squadra mobile della Questura di Torino sta cercando, sarebbe un brasiliano fuggito dopo il ferimento.

Tra i due - secondo le prime informazioni - sarebbe scoppiata una lite per il prestito di una bicicletta al figlio 14enne del brasiliano. Un diverbio nato già ieri sera e degenerato questa mattina, in un condominio di via Brosso 2.

Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco in codice rosso, le sue condizioni sarebbero disperate.