Torino, base pusher era in pre-collina

(ANSA) - TORINO, 9 GIU - Un pusher con base in via Villa della Regina, una delle zone più eleganti ed esclusive di Torino, ai piedi della collina. Un italiano di 39 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato Borgo Po della polizia di Stato per spaccio: utilizzava l'appartamento di un palazzina come deposito della droga. Gli investigatori, dopo averlo sorvegliato per qualche tempo, lo hanno fermato nei giorni scorsi. In tasca aveva 21 dosi di cocaina e 250 euro in contanti, mentre la successiva perquisizione domiciliare ha portato al recupero di 360 euro, 3 confezioni contenenti marijuana per quasi 300 grammi, 1 coltello a serramanico, 1 paio di forbici oltre a diverse buste in nylon utilizzate per confezionare la sostanza stupefacente; all'interno del box c'erano 2 bilancini di precisione. Il trentanovenne, nel tentativo di eludere i controlli, aveva mantenuto la residenza anagrafica in una località fuori Torino.