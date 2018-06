Casaleggio inaugura Rousseau City

(ANSA) - TORINO, 9 GIU - Diffondere la cultura dell'innovazione, della democrazia diretta e della cittadinanza digitale. Davide Casaleggio inaugura a Torino, Rousseau City Lab, due giorni dedicati alla scoperta delle funzioni e delle potenzialità del sistema operativo del Movimento 5 Stelle.

"Vogliamo aprirci alle persone che hanno innovato sul territorio, coinvolgendole e condividendo le loro esperienze", spiega il presidente della Associazione Rousseau sotto la stand a forma di mouse allestito in piazzale Grande Torino.

"Rousseau non è più un esperimento, ma un cantiere aperto", sostiene Casaleggio. Con lui i soci Max Bugani ed Enrica Sabatini. "Presentiamo esperienze che fanno capire come la rete può diventare ricchezza perché crea unione, rapporti, prospettive, anche di lavoro", aggiunge quest'ultima.

Quella di Torino è la prima tappa di un tour che girerà l'Italia. "Faremo due tappe al mese - spiega Bugani - per aumentare gli iscritti alla piattaforma Rousseau e far capire che la democrazia diretta non è un sogno".