'Villaggio Contadino' in centro a Torino

(ANSA) - TORINO, 8 GIU - Quarta tappa a Torino, dopo Milano Napoli e Bari, per il 'Villaggio contadino' creato dalla Coldiretti. La manifestazione, dal 15 al 17 pubblico, offrirà anche l'occasione per un'anteprima della riapertura dei Giardini Reali di Levante, l'aulico spazio verde di Palazzo Reale. In quell'area ci saranno le 22 postazioni per le degustazioni, 4 fattorie didattiche, gli spazi per i workshop, l'orto didattico, il 'Villaggio delle idee'. Ai Giardini si accederà da piazza Castello, dove verrà allestito un speciale mercato di 'Campagna Amica' con 140 aziende di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

"Raccontiamo l'importanza che ha avuto l'agricoltura nella storia dell'Italia - spiega Bruno Rivarossa, delegato confederale di Coldiretti - ma soprattutto nel futuro, per l'economia del Paese".

''Il Villaggio contadino' è stato presentato oggi nella sede della prefettura. "Con la Coldiretti - dice il prefetto, Renato Saccone - c'è un legame consolidato sui temi sociali, della sicurezza, della lotta al caporalato".