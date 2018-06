Temporali e grandine, allerta gialla

(ANSA) - TORINO, 6 GIU - Allerta gialla per i forti temporali, con la fase più acuta prevista per domani sera, sul Piemonte. L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indica, per 36 ore, "criticità ordinaria" sia sulle zone montane e pedemontane, dalla Valle di Susa alla Val Tanaro, sia colline e pianure delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino. Il passaggio della parte più attiva della perturbazione atlantica porterà domani - prevede Arpa - temporali forti, accompagnati da grandine e raffiche di vento.

Massime in calo, tra i 21 e i 25 gradi, previsto l'incremento dei livelli dei corsi d'acqua, in particolare tra Torinese e Cuneese.

Già oggi i temporali sono stati forti: la stazione di Oropa (Biella) 88 mm di pioggia, con un picco di 37 in un'ora; 70 mm a Piano Audi (Torino), 51 a Venaria Reale, 40 a Camparient (Biella).