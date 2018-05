Torna la Carton Rapid Race

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Le rapide della Dora a Oulx, in Valle di Susa, tornano ad ospitare Carton Rapid Race e Paper Race, le originali competizioni di barche di cartone per grandi e piccini. L'appuntamento, il 30 giugno e il primo luglio, punta a superare il record di presenze dello scorso anno, quando la manifestazione portò sulle rive del fiume 15mila spettatori a fare il tifo per i 295 equipaggi in gara con 1.300 partecipanti.

Una gara inedita, unica al mondo, giunta alla sua 28/a edizione e organizzata dall'esperto di canoa Gaetano La Porta e dalla psicologa Francesca Cavallero. Molte le iniziative collaterali, come lo spettacolo acrobatico realizzato da Flic, il Carton Fest con musiche, tra l'altro, dei Liftiba, il coinvolgimento dei ragazzi di Casa Oz.

Agli equipaggi viene chiesto di fabbricare le imbarcazioni utilizzate con i materiali forniti dall'organizzazione. Una sfida nella sfida, che rende la competizione ancora più divertente.