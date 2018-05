Nuovo Comune in Valchiusella? Si vota

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Urne aperte da questa mattina in tre località della Valchiusella (Torino) per un referendum che dovrà sancire la nascita del primo Comune della Città Metropolitana di Torino frutto di una fusione tra enti. I cittadini di Alice Superiore, Pecco e Lugnacco sono chiamati ad approvare la creazione del Comune di Val di Chy.

Sono in tutto 1.169 gli elettori aventi diritto: 653 ad Alice, 328 a Lugnacco, 188 a Pecco. Si vota fino alle 23.