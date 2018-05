Neutralizzato ordigno bellico Torino

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - È stato neutralizzato l'ordigno bellico riaffiorato a Torino, in via Nizza, mercoledì 16 maggio durante i lavori di scavo vicino a Eataly. Gli artificieri del 32esimo Reggimento genio guastatori dell'Esercito, al lavoro da questa mattina, hanno tagliato in due la bomba con lo Swordfish, una fresa a freddo che spara acqua e sabbia. Ora bruceranno l'esplosivo all'interno della parte anteriore.

La parte posteriore verrà trasportata in una cava del poligono militare di San Maurizio Canavese e, in serata, verrà fatta esplodere.