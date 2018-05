Incidenti stradali, donna muore a Torino

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Una donna di 38 anni è morta oggi all'ospedale Cto di Torino per le conseguenze di un incidente stradale sulle colline della città.

La vittima, secondo le prime informazioni, stava percorrendo in auto - con a bordo i tre figli piccoli - la strada del Traforo del Pino. All'altezza dell'hotel Aston la vettura ne ha urtata un'altra che procedeva nella direzione opposta. I tre bambini, visitati all'ospedale infantile Regina Margherita, non hanno riportato ferite gravi. Il conducente del secondo automezzo si trova al pronto soccorso dell'ospedale di Chieri e ha rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.

A svolgere gli accertamenti sono i carabinieri.