Disinnesco ordigno bellico Torino

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Sono iniziate a Torino le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico riaffiorato nei giorni scorsi in via Nizza durante lavori di scavo nei pressi di Eataly. Gli artificieri del 32esimo Reggimento genio guastatori dell'Esercito metteranno in sicurezza la bomba, che ha all'interno 130 chili di esplosivo.

La zona compresa tra via Nizza sino all'incrocio con via Millefonti, via Garessio, via Genova e corso Spezia è stata evacuata e sono state sospese le erogazioni del gas e dell'energia elettrica; bloccate anche la circolazione ferroviaria e il traffico aereo. Le operazioni, che gli addetti definiscono di difficoltà di livello 8 su 10, sono coordinate dal capitano Elvio Pascale. "Abbiamo ripulito l'ordigno - spiega il maggiore Federico Pirola, coordinatore della Squadra artificieri del reggimento - e ora la taglieremo e proveremo a svitare le spolette con la chiave a razzo. Se non fosse possibile la taglieremo con fresa a freddo. A una parte verrà dato fuoco per provocarne la deflagrazione".