Vino,21 mln Regione per vigneti Piemonte

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Ventun milioni di euro a sostegno della viticoltura piemontese, destinati alla promozione dei vini a denominazione nei paesi extra Ue (10,5 mln), e alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti (9.5). Sono le risorse previste da una delibera, proposta dell'assessore Giorgio Ferrero, approvata dalla Giunta regionale.

Un milione di euro servirà per sostenere gli investimenti in punti vendita extraziendali, dato che gli interventi sugli impianti aziendali rientrano sotto la copertura del Psr (piano di sviluppo rurale).

"E' una mole di risorse importante che aiuterà il nostro vino nell'aggredire nuovi mercati e nei necessari interventi sui vigneti - spiega Ferrero - In particolare, la promozione sui mercati fuori Unione europea è strategica per l'acquisizione e il consolidamento in aree cruciali come quelle asiatiche o nordamericane, e fa seguito ad analoghe iniezioni di risorse garantite negli anni scorsi.