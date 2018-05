Rapine e furti in case, 5 arrestati

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - La questura di Torino ha smantellato due bande criminali dedite a rapine e furti in appartamento. Gli agenti della polizia di stato hanno eseguito cinque misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti pluripregiudicati, italiani e romeni tra i 25 e i 30 anni. Gli episodi contestati risalgono al 2017. Il 26 luglio tre banditi avevano sequestrato in casa, nel quartiere Santa Rita, una famiglia titolare di un'attività commerciale. I ladri si erano finti operai impegnati in lavori di ristrutturazione, avevano fatto irruzione nell'appartamento. Armati di pistola e di spray urticante, avevano costretto la figlia e i genitori anziani a sdraiarsi per terra, li avevano legati con fascette e si erano fatti consegnare 1500 euro. Nel corso delle indagini, gli agenti della questura di Torino hanno scoperto anche gli autori di un furto in via Mazzini. Un romeno 24enne era stato arrestato in flagranza, sorpreso mentre spaccava il muro dell'appartamento con un piccone per asportare una cassaforte.