Cascine Aperte, due giorni a Grugliasco

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - 'Cascine aperte' approda quest'anno alle porte di Torino, alla Cascina Duc di Grugliasco, sabato 26 e domenica 27 maggio. Il cuore della 'due giorni' è naturalmente il cibo, con le eccellenze dell'azienda grugliaschese e di Carmagnola e di Cherasco ma il programma in cascina e nella sua oasi verde quasi incredibile così vicino alla metropoli, ci sono anche spettacoli con i falchi, passeggiate sui pony, una lotteria benefica per i progetti di charity. E venerdì 25 una cena di gala servirà a raccogliere fondi per la Fondazione Specchio dei tempi e per le onlus Nida, Oltre Confini, Missione Gambo in Africa. I commensali potranno scoprire la divertente "rivisitazione ironica" dei sapori piemontesi preparata da uno chef emergente, Christian Mandura. In programma anche una partita di calcio, un musical, laboratori per i bambini sul rapporto tra il cibo e i cinque sensi.