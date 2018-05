Bus elettrici Gtt,in 7 mesi -450 tnl Co2

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - In 7 mesi la nuova flotta di 20 bus Gtt totalmente elettrici ha percorso più di 400 mila km con un risparmio di emissioni, rispetto a un diesel di ultima generazione, di 33 kg di Pm10, 3.369 kg di ossidi di azoto e 450 tonnellate di CO2, l'equivalente di quella assorbita da 2mila 500 alberi in 15 anni. I dati sono stati illustrati al convegno 'Flotte elettriche nel Tpl, l'esperienza di Torino' dove è stato presentato anche un sondaggio sul gradimento dei passeggeri per i bus elettrici. Quel che emerge è che gli aspetti maggiormente apprezzati sono l'assenza di emissioni inquinanti (35%) e la silenziosità (33%); per il 78% dei contattati, inoltre, non ci sono elementi negativi.

Oggi in città oltre il 50% dei passeggeri viaggia su mezzi elettrici, mentre la quota di tutti i veicoli basso impatto ambientale sale al 70%. Entro fine anno, inoltre, salirà a 51 mezzi la flotta totalmente elettrica, la più grande d'Italia, obiettivo Gtt per il 2027 è un parco veicoli al 100% composto da bus elettrici e a metano.