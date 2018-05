Tpe lascia nuovo Polo del contemporaneo

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - La Fondazione Tpe (Teatro Piemonte Europa) sotto la neo-direzione di Valter Malosti, mira a creare, tramite una programmazione per il triennio 2018/2020, 'un nuovo polo del contemporaneo a Torino', legato all'innovazione, alla pluralità delle espressioni artistiche anche internazionali, al dialogo tra ricerca e tradizione.

"Un luogo fisico e virtuale dove sia possibile esplorare la creatività, mettersi alla prova, creare e sbagliare, senza confini tra le diverse arti", ha detto oggi Malosti al Teatro Astra, presentando la stagione 2018/2019. Una stagione ricca di nuove produzioni, grandi ospitalità, laboratori e momenti di formazione. Tra i primi vi è il progetto 'Primo Levi, Me, mi conoscete', nel centenario della nascita dello scrittore, a cura di Malosti, in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino, Einaudi editore e attori quali Paolo Pierobon e Luigi Lo Cascio.

Da segnalare la coproduzione internazionale per il nuovo lavoro di Jan Fabre 'The Night Writer-Giornale notturno' con Lino Musella.