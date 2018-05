Terremoti,sensori per reazione monumenti

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Attraverso una analisi delle microvibrazioni fatta con sofisticatissimi sensori, una azienda torinese, la Sequoia di Moncalieri, ha creato lo strumento per predire il comportamento degli edifici storici in caso di terremoto. Il risultato è stato presentato a Roma al convegno International Course on Geotechnical and Structural Monitoring, con 450 esperti da tutto il mondo.

"Mentre nelle strutture di cemento armato o metalliche - spiega Marco Pellegrino di Sequoia - è facile calcolare il comportamento in caso di sollecitazioni, negli edifici storici il tipo di materiali usati rende molto difficile fare previsioni".

Lo studio è partito dall'analisi delle microvibrazioni provocate dai normali eventi quotidiani sul campanile di San Ciriaco ad Ancona.

"E' un primo importante passo - rimarca il titolare di Sequoia, Gianni Vergnano - per costruire una mappa dei rischi del nostro patrimonio storico e scegliere in modo ragionato le priorità di intervento".