Riapre dopo 2 mesi statale Valle Vigezzo

(ANSA) - VERBANIA, 23 MAG - Riapre venerdì, dopo quasi due mesi, la statale 337 della Valle Vigezzo. Era chiusa dallo scorso primo aprile a causa di una frana, nel territorio del Comune di Re, in cui sono morti due turisti svizzeri. Lo annunciano i sindaci dell'Unione Montana Valle Vigezzo.

Per consentire la conclusione dei lavori, il transito delle auto avverrà in un solo senso di marcia. La strada, in particolare, sarà aperta dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 8, mentre resterà chiusa dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17. In questo modo sarà possibile completare i lavori di fissaggi delle reti.

I sindaci continueranno "a monitorare la situazione - sottolineano in una nota - sollecitando parlamentari e organi preposti affinché le fasi successive, che porteranno alla messa in sicurezza dei versanti e dell'intera arteria, avvengano nel più breve tempo possibile".