Il Piemonte aspetta il Giro d'Italia

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - E' tutto pronto, in Piemonte, per l'arrivo del Giro d'Italia. Tre le tappe in programma, da domani a sabato, tutte decisive per la classifica generale della corsa che vede in testa il britannico Simon Yates, in vantaggio di 56'' sull'olandese Dumoulin e di oltre 3 minuti sull'italiano Pozzovivo.

Si comincia domani con l'arrivo in salita a Prato Nevoso, nel Cuneese, dopo il passaggio a Casale Monferrato (Alessandria) e Asti. Venerdì la tappa più attesa, la 19esima, 186 chilometri dalla Reggia di Venaria a Bardonecchia, dopo le salite del Colle del Lys, del Colle delle Finestre - dove sono quasi ultimate le operazioni di rimozione della neve dalla strada -, della Cima Coppi e del Sestriere.

Sabato la ventesima tappa: dalla Valsusa si passerà al Canavese e poi alla valle della Dora Riparia. Quindi dalla zona di Ivrea la corsa farà il suo ingresso in Valle d'Aosta.