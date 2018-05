Auto all'asta Bolaffi,1,6mln il realizzo

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Si è conclusa con un realizzo di 1,6 milioni di euro la prima asta di auto e moto classiche firmata Bolaffi. Alla Pista di Arese trecento collezionisti e appassionati di motori si sono contesi i lotti. Top lot l'Alfa Romeo 8C Pandion 2010, concept Bertone per i cent'anni di Alfa Romeo. Se l'è aggiudicata un collezionista a 575 mila euro.

La Nuccio 2012 è stata battuta a 330mila euro davanti a Mike Robinson, designer Bertone. "Le mie creature - dice - presentano al mondo la magia del design italiano". Non si può dire lo stesso per i lotti - tra cui i disegni dell'archivio Bertone - su cui il Ministero dei Beni culturali ha avviato la dichiarazione di interesse culturale. "Una scelta poco comprensibile - dice Filippo Bolaffi, a.d. della casa d'aste - che ha impedito l'acquisto all'estero di molte auto". "Il Made in Italy perde l'opportunità di essere visto al mondo. Sono sicuro che il ministero eserciterà la prelazione - conclude con una battuta Bolaffi - per oltre 1,5 milioni di euro. Li aspetto...".