Denunciato autista camion ultrà Juventus

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - E' arrivata oggi in procura, a Torino, una prima annotazione di vigili del fuoco e forze dell'ordine sul camion che sabato scorso, durante i festeggiamenti per lo scudetto della Juventus, si è incastrato nei cavi dell'alta tensione del tram. Secondo quanto si apprende, però, al momento i magistrati non hanno aperto alcun fascicolo sull'incidente che ha mandato in ospedale quattro persone.

Il camion è finito contro i cavi in corso Grosseto, all'altezza di via Chiesa della Salute. Le conseguenze dell'incidente potevano essere molto più gravi se Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, non avesse tolto l'elettricità a scopo precauzionale.

Gli agenti della questura di Torino stanno indagando sull'accaduto e sul truck che viaggiava senza targa e senza libretto di circolazione. L'autista è stato denunciato per lesioni e per le irregolarità del mezzo, che è stato sequestrato.