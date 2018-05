Bimbi asilo maltrattati,chiesto processo

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - La Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per la maestra di un asilo comunale di Susa e per il preside dell'istituto accusati di maltrattamenti di bambini della scuola. Il pm Mario Bendoni, che coordina l'inchiesta, contesta il reato 'commissivo' per l'insegnante e 'omissivo' per il preside.

L'insegnante, 59 anni, era stata portata agli arresti domiciliari lo scorso 16 gennaio per le presunte vessazioni cui sottoponeva i piccoli alunni. Il preside, secondo la Procura, è invece responsabile di omesso controllo.