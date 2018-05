Allarme fuga di gas, evacuata scuola

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Attimi di panico, oggi, alla scuola elementare 'Ilaria Alpi' a Torino, in via Mercadante, per un allarme per una presunta fuga di gas. Alcuni bambini hanno detto di sentirsi male. La preside ha evacuato la scuola e ha chiamato i vigili del fuoco, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari. Nella scuola c'era un sessantina di bambini. Sono intervenuti i vigili urbani del comando 'Barriera Milano', la polizia di Stato e il 118. Al momento non c'è alcun conferma che ci sia stata veramente la fuga di gas, secondo quanto hanno riferito i vigili del fuoco e la Polizia Municipale. Ma alcune insegnanti confermano di avere avvertito un forte odore e accusato malessere. Poi i tecnici Italgas hanno appurato che la causa erabo i miasmi provenienti da un canriere esterno alla scuola.