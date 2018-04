Saluzzo diventa museo, al via Start

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Dieci location, 30 giorni, 20 artisti, 24 artigiani, 30 operatori, oltre 5000 metri quadri di spazi espositivi, 3 macro aree Arte, Antiquariato e Artigianato.

E ancora, 50 appuntamenti Off e oltre 10 mila persone attese.

Sono i numeri della seconda edizione di Start/Storia Arte Saluzzo in programma da domani al 27 maggio.

Saluzzo - uno dei dieci borghi più belli d'Italia - diventa museo diffuso con personaggi locali e internazionali, esperti ebanisti ma anche giovani falegnami con approcci sperimentali.

Spazi temporanei creati per eventi mettono in relazione l'arte e l'architettura, opere d'arte si intrecciano a oggetti d'antiquariato, laboratori, incontri letterari, concerti. Il tema è la Memoria*, intesa come capacità di rievocare il passato non in chiave nostalgica ma come reinterpretazione del futuro. Start è organizzata da Fondazione Amleto Bertoni e Comune di Saluzzo. La direzione artistica è affidata a Sti - Soluzioni Turistiche Integrate.