Ragazzini si scattano selfie sui tetti, interviene polizia

Sono saliti sul tetto di uno stabile abbandonato per scattarsi dei selfie e condividerli sui social. Una bravata pericolosa, quella messa in atto a Torino da un gruppo di nove ragazzini di età compresa fra i 14 e i 16 anni. L'intervento delle volanti della Questura ha evitato che il gioco si trasformasse in tragedia.

E' successo in largo Lancia all'interno di un'area edile dismessa. I giovani si erano intrufolati attraverso un varco nella recinzione. I primi sono stati intercettati dagli agenti al quinto piano. Gli altri sono stati raggiunti in seguito, non senza difficoltà. Il rischio era che i ragazzi si mettessero a correre o si concentrassero in un'unica area, provocando cedimenti e sfondamenti in una struttura che era visibilmente poco solida: già sotto il peso di uno dei poliziotti una porzione del tetto si era introflessa.

I poliziotti sono riusciti a ottenere la collaborazione dei giovani: li hanno così aiutati a defluire lentamente e a portarli in sicurezza all'esterno dell'area, affidandoli in seguito ai familiari.