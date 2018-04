Parla di viaggi Festival Colline Torino

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Si intitola Fluctus, dal latino 'onda', ed è dedicato al viaggio in tutte le sue declinazioni, da quello dei migranti verso il futuro a quelli della mente o alla ricerca della propria identità sessuale, il 23/o Festival delle Colline Torinesi nato per sviluppare la drammaturgia contemporanea e realizzato con Fondazione Teatro Piemonte Europa e Teatro Stabile di Torino.

Il cartellone 2018, in programma in diversi luoghi della città dal primo al 22 giugno e presentato alla Fondazione Merz dai direttori Sergio Ariotti e Isabella Lagatolla e dall'assessora alla Cultura della Città di Torino, Francesca Leon, conta 23 spettacoli di Francia, Svizzera, Spagna, Grecia, Romania, Costa d'Avorio e Italia.

Tra i temi ricorrenti le nuovi migrazioni, il rapporto tra generazioni e sessi e tra culture. Tra gli spettacoli legati al primo tema, Empire di Milo Rau con quattro attori-migranti che raccontano le loro odissee, e Late Night in cui tre coppie danzano in una sala da ballo devastata dalle bombe.