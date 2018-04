Festa per Coppa Italia Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 APR - Continua la festa ad Alessandria per la conquista della Coppa Italia di serie C. Il presidente Luca Di Masi ha incontrato i tifosi in piazza Marconi e non poteva esserci scelta migliore, data l'omonimia del goleador del pomeriggio, Michele Marconi. "Avevo chiesto questa Coppa a mister Marcolini al suo arrivo - ha detto Di Masi - .

Oggi l'abbiamo vinta, coronando un sogno e un desiderio. Un trofeo che mancava da troppo tempo. Questa sera la Coppa 'dormirà' nella stanza di mio figlio, glielo avevo promesso.

Domani con mia figlia e poi la riporterò in sede".

A chi gli chiede della serie B risponde "che onoreremo gli ultimi impegni di campionato e poi penseremo ai playoff". I grigi accedono direttamente alla fase nazionale, proprio grazie alla conquista del trofeo.