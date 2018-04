Soffre la reputazione di Amazon e Ikea

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Soffre la reputazione di alcune aziende globali impattate da crisi nella percezione del loro posto di lavoro, come Amazon Ikea, o della loro trasparenza, come Apple o Facebook. Emerge dall'Italy Reptrak 2018 del Reputation Institute, studio che misura la reputazione delle 150 aziende più riconosciute in Italia.

Il rapporto è stato presentato al Museo della Scienza e della tecnologia di Milano in collaborazione con l'Università Iulm e la Federazione relazioni pubbliche italiana. Nel 2018 la reputazione delle aziende in Italia è scesa (-3,5 punti) rispetto all'indice dello scorso anno portando il valore medio al punteggio di 67,3 punti/100. Amazon ha perso 4,7 punti, Ikea 7,1, Apple 10,4 e Facebook 9,1. Il rapporto evidenzia anche il crollo della reputazione delle settore delle imprese delle telecomunicazioni (-7,8 punti) nell'anno caratterizzato dalle polemiche per le 'bollette a 28 giorni'. Guardando la top ten, Ferrero è l'azienda con la miglior reputazione, tallonata da Ferrari e Walt Disney.