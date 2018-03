Planetario di Piffetti a Palazzo Madama

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Torino, con i suoi musei (tra cui il Museo Accorsi) e la Reggia di Venaria, dove è in corso una mostra con 130 capolavori degli ebanisti tra '700 e '800, continua ad omaggiare Pietro Piffetti. Il 21 marzo si è inaugurata a Palazzo Madama la mostra 'Pietro Piffetti tra Arte e Scienza' centrata su un nuovo allestimento degli arredi firmati da Piffetti e da un altro geniale ebanista di corte sabauda, Luigi Prinotto, di proprietà di Palazzo Madama. In un'ottica di 'museo diffuso'.

Tra loro il più prezioso è 'Il Planetario' di Piffetti, un modello meccanico del Sistema Solare come era conosciuto allora con i pianeti fino a Saturno. Il Planetario, di proprietà di Palazzo Madama dal 1874, rimasto fino ad oggi, smontato, in deposito, è tornato al suo splendore grazie al restauro del Centro Conservazione e Restauro 'La Venaria reale' (ha restaurato 40 pezzi per Venaria e Palazzo Madama) e alle ricerche dell'Osservatorio Astrofisico di Torino (Inaf). Opere di Piffetti sono presenti anche a Palazzo Reale.