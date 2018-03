Piemonte, alleanza per coesione nella Ue

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - La Regione Piemonte, con Valle d'Aosta, Liguria e le francesi Auvergne-Rhone-Alpes e Provence-Alpes-Cote d'Azur, ha firmato, a Bruxelles, il documento di posizione sul futuro della politica di coesione dopo il 2020 che ha l'obiettivo di ottimizzare l'uso dei fondi europei e valorizzare la cooperazione territoriale europea.

"I fondi europei per lo sviluppo, la formazione, il lavoro e l'agricoltura - commenta l'assessore della Regione Piemonte alle Attività Produttive Giuseppina De Santis - sono da decenni uno strumento di crescita per le Regioni e di legittimazione dell'Unione Europea agli occhi dei cittadini. La politica di coesione, rafforzata e semplificata, sarà indispensabile anche e soprattutto dopo il 2020 perché rappresenta uno strumento fondamentale per rendere visibile l'Europa sui territori e rafforzare la ripresa oggi ancora troppo debole".

Le cinque Regioni hanno inoltre firmato l'adesione alla "Cohesion Alliance", un'alleanza dal basso, promossa dal Comitato delle Regioni,