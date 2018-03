Al castello di Pralormo Messer Tulipano

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Dal 31 marzo al primo maggio il parco del castello di Pralormo, a circa quaranta chilometri da Torino, si tinge di rosa. Per il diciannovesimo anno torna, in una sorta di giardino incantato, Messer Tulipano, che con oltre 90.000 tulipani e narcisi in fiore annuncia la primavera.

La manifestazione coinvolge tutto il parco, progettato nel XIX secolo dall'architetto Xavier Kurten, artefice di più importanti giardini delle residenze sabaude. Spiccano una collezione di tulipani neri e migliaia di tulipani rosa antico, particolarità della fioritura 2018. Tra le curiosità i piccoli gechi rosa su un grande cedro del Libano, con la geco mamma che dice 'in onore di Messer Tulipano quest'anno la mia cucciolata è rosa', ma anche la nursery 'Speriamo che sia femmina' con una culla, un carillon, profumo di borotalco e foto anni '50 di bambine. Un salotto-biblioteca ospita libri-origami plissettati e libri-vaso con rose in miniatura di Piera Chiesa e Ivana Stella. L'anno scorso i visitatori sono stati 65.000.