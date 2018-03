Soldi in bagagli,controlli Gdf aeroporto

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Denaro in contanti nascosto nel doppiofondo dei bagagli, tra gli indumenti e addirittura nelle confezioni di detergente. Supera i 400 mila euro il flusso monetario individuato dall'inizio dell'anno dalla guardia di finanza all'aeroporto di Caselle Torinese, dove nel fine settimana sono state fermate due persone che tentavano di imbarcarsi con cospicue somme di denaro nascoste nei bagagli. Si tratta di un nigeriano di 50 anni, in partenza per il Lagos, e di una romena in partenza per Bucarest.

Nel corso dei controlli, effettuati con l'ausilio del cash dog Escos, sono state identificate da inizio anno oltre trecento persone. La maggior parte proviene dall'Asia, mentre quelli in partenza sono diretti in prevalenza verso l'Africa e l'Europa dell'Est.