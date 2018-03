Salone del Libro, torna il Superfestival

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Torna al Salone del Libro di Torino il Superfestival, progetto ideato dalla Grande Invasione di Ivrea che, sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura del Mibact, raccogliere in un'unica 'casa' i principali festival culturali italiani. Ben ottanta quelli che lo scorso anno, provenienti da 18 regioni italiane, hanno animato i giorni del Salone con incontri con autori di fama internazionale, panel professionali e appuntamenti serali.

"Torino, tra il 10 e il 14 maggio, diventa il più grande contenitore di festival culturali esistenti in Italia - spiega il direttore editoriale del Salone del Libro, Nicola Lagioia -.

Sono già più di cento le realtà italiane che hanno chiesto di essere presenti al Salone 2018. Saranno ospitate in un'area dedicata, dove avranno l'opportunità di presentarsi e di incontrare gli editori presenti per avviare contatti e stringere nuove relazioni. I festival porteranno a Torino eventi originali, appositamente ideati da ciascuno, che arricchiranno il nostro programma".