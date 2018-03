Furti Alessandria, preso ladro seriale

(ANSA) - ALESSANDRIA, 20 MAR - La polizia lo ha sorpreso a bordo del furgone appena utilizzato per svaligiare il negozio di giocattoli Toys di via Marengo, ad Alessandria. Nuovo arresto per Vincent Gentile, 33 anni, alle spalle già tre condanne per furto. Al momento del fermo, aveva ancora addosso 9 mila euro in contanti, parte del bottino, e alcuni giochi. L'uomo è finito ai domiciliari per furto aggravato; nei suoi confronti è stata disposta anche la sorveglianza a distanza con braccialetto elettronico.

"Si tratta di un'ottima operazione - sottolinea Valentina Ferrareis, dirigente delle Volanti di Alessandria - che mette in risalto non solo l'intuizione dei poliziotti nel collegare i colpi ma anche la tempestiva sinergia tra le forze dell'ordine, indispensabile per arrivare al positivo risultato finale".

Prima di essere fermato, l'uomo aveva infatti tentato altri colpi nella zona.