Torna a Collegno Follia in Fiore

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Torna la mostra mercato Follia in fiore, uno degli appuntamenti florovivaistici di punta del panorama nazionale. Promossa dal Comune di Collegno con la Nuova Società Orticola del Piemonte, la manifestazione è in programma sabato e domenica nel chiostro della seicentesca Certosa Reale di Collegno, dove i padri certosini coltivavano le erbe officinali e che fu poi trasformata, nell'Ottocento, in una delle più grandi strutture psichiatriche d'Italia.

Vivaisti provenienti da tutta la Penisola esporranno rose, aromatiche e orchidee negli stand. Follia in Fiore (l'ingresso è gratuito) ospiterà anche la XX Edizione della mostra Bonsai e Suiseki del Coordinamento Bonsai Piemonte Lombardia presso le Lavanderie a Vapore, a pochi passi dal chiostro. Accanto all'esposizione di oltre 70 esemplari di piante Bonsai e Suiseki, saranno organizzate attività inerenti discipline tipiche del Paese del Sol Levante, alla presenza di affermati istruttori, come l'Ikebana e l'arte marziale del tiro con l'arco giapponese.