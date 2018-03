Tiramisù diventa il dessert degli Eataly

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Il Tiramisù, uno dei piatti simbolo della cucina italiana, diventa da mercoledì il dessert ufficiale di Eataly in tutta Italia e in Europa. Per festeggiare il Tiramisù Day quest'anno saranno coinvolti food influencer di Torino, Milano e Roma ai quali saranno proposte attività golose e contest dedicati al #tiramisuday e al #tiramisueataly. Sempre il 21 marzo Eataly lancerà un contest fotografico per i suoi follower che potranno condividere le foto dei loro tiramisù sui canali social con gli hashtag #tiramisueataly e #tiramisuday.

Con gli scrittori Clara e Gigi Padovani, sarà organizzata una gara di Tiramisù a Fico Eataly World tra Veneto e Friuli, che se ne contendo la paternità. Saranno presenti i sindaci dei due paesi coinvolti nella storia della ricetta originale e al termine della gara verrà sancita la pace del tiramisù. La versione Tiramisù Eataly è stata messa a punto dall'Executive Chef Enrico Panero. Il progetto segue quello dello Spaghetto Eataly, presentato nella primavera 2017.