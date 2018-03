Prefetto sospeso, appello a T.libertà

(ANSA) - VERCELLI, 19 MAR - "Faremo appello al Tribunale della Libertà di Torino contro l'ordinanza di sospensione dal pubblico servizio disposta dalla procura di Vercelli". Lo annuncia Roberto Scheda, il difensore del prefetto di Salerno, Salvatore Malfi, sospeso per tre mesi dall'incarico dopo le indagini della procura vercellese che hanno portato ad indagarlo per abuso d'ufficio. Malfi, quando era in carica come prefetto nel capoluogo vercellese dal 2011 al 2016, avrebbe creato, secondo l'accusa, "un clima di costante terrore e di estrema tensione negli uffici prefettizi, con espressioni ingiuriose, a sfondo sessista, umilianti e denigratorie nei confronti dei suoi collaboratori, utilizzando toni ed atteggiamenti discriminatori e minacciandoli di morte".

L'interrogatorio di garanzia potrebbe avvenire già in settimana.