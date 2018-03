'Gelato a primavera' coinvolge 50 scuole

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Oltre 50 scuole elementari di Torino e provincia hanno aderito alla 4/a edizione di 'Gelato a primavera', l'iniziativa promossa dall'Associazione Gelatieri di Ascom Confcommercio di Torino e provincia e coinvolge oltre 20 gelatieri.

La 'Festa del gelato Artigianale e del latte Fresco' coinvolgerà 15 mila bambini, dal 21 al 25 marzo 2018.

Scopo dell'iniziativa è "favorire la diffusione della cultura del gelato artigianale, una delle eccellenze di Torino, fra i più piccoli e le loro famiglie". In circa 50 istituti scolastici del torinese sono state distribuite 15 mila cartoline che daranno la possibilità di poter degustare gratuitamente in cinque giorni, un gelato artigianale di grande qualità. "Questa manifestazione - spiega Leonardo La Porta, presidente del Comitato Gelatieri del Piemonte - è replicata con successo anche in tantissime altre città italiane per mettere sempre più in evidenza il valore delle eccellenze del gelato".